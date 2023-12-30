نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 30-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم عن ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 – 2024، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم السبت التي يشهد العديد من المباريات، ويقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" كل التفاصيل.



وشهد اليوم السبت، مباريات عديدة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي 2023 – 2024، حيث انطلقت مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره نوتنجهام فورست، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.



• ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

- يتواجد في صدارة الجدول الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برصيد 42 نقطة.

- في المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي فريق آرسنال برصيد 40 نقطة.



- في المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي فريق آستون فيلا برصيد 39 نقطة.

- في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي برصيد 37 نقطة.

- في المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي فريق توتنهام برصيد 36 نقطة.

- في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي فريق وست هام برصيد 33 نقطة.

- في المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي فريق مانشستر يونتايتد برصيد 31 نقطة.

- في المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي فريق برايتون برصيد 30 نقطة.

- في المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي فريق نيوكاسسل يونايتد برصيد 29 نقطة.

- في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي فريق تشيلسي برصيد 25 نقطة.