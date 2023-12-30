بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ساساولو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ساساولو مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميلان.

وجاء تشكيل المدرب ستيفانو بيولي للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: ماينان.

في خط الدفاع: كالابريا - فلورينزي - كاير- هيرنانديز.

في خط الوسط: بن ناصر - تشيك - ريندرز.

في خط الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، فيما يحتل ساساولو المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.