نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة انبي في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري العام.

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على نظيره انبي في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري نايل على ستاد بترو سبورت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - كريم اشرف - السيد عوض - حسام حسن - ابراهيم شتا - وزضم - محمد رجب - محمد أميسي