نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، إيفانز، فاران، بيساكا

خط الوسط: إيركسن، ماينو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جاراناتشو، ديالو، راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست، عبر قناة beIN Sports 1.