نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب طنطا ينهى استعداداته اليوم استعدادا للقاء الاهلى غدا فى بطولة الجمهورية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يختتم اليوم شباب طنطا تدريباته الاخيرة قبل اللقاء المرتقب غدا الاحد على ملعب نادى طنطا وتقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وقد قام علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين بالحديث مع الجهاز الفنى واللاعبين خلال اجتماع مصغر داخل غرفة الملابس لحثهم على استكمال المشوار والنتائج والاداء الذى من خلاله اصبح الفريق يلقب بالحصان الأسود للبطولة.



حيث فاز الفريق على اندية عريقة مثل الزمالك وزد وبتروجيت والجونة واسوان والمصرى البورسعيدي.

واكد ان الفريق يمتلك عناصر مميزة سيكونوا داعمين للفريق الأول حيث إن اكثر من اثنى عشر لاعب تم عمل عقود لهم مع الفريق الأول ومنهم يشارك مع عمرو انور المدير الفني للفريق الأول امثال اقطاى عبدالله والحارس علاء النجار ومحمد صفوت وبوجى وغيرهم من اللاعبين.