مانشستر سيتي يفوز بثنائية أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق شيفيلد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد

سيطر لاعبو مانشستر سيتي على أحداث المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى شيفيلد.

وسجل رودري هدف التقدم لصالح المان سيتي في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من فيل فودين.

ونجح جوليان ألفاريز من مضاعفة النتيجة لصالح مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من فيل فودين.

استمر استحواذ أصحاب الأرض على الكرة استحواذ كامل لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة.