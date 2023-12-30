نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد اليوم السبت 30/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد اليوم السبت 30/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد

فاز فريق مانشستر سيتي الكروي الأول أمام نظيره فريق شيفيلد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد

أحرز رودري هدف مانشستر سيتي الأول في شباك شيفيلد في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من فيل فودين.

وضاعف جوليان ألفاريز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من فيل فودين.