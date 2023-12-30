جنوى يوقف انتصارات إنتر

جنوى يوقف انتصارات إنترأهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه جنوى 1 -1، يوم الجمعة، في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم المهاجم النمساوي ماركو ارناوتوفيتش بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 43 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك الروماني رادو دراغوسين التعادل لجنوه.

وكان إنتر ميلان ضمن لقب بطل الشتاء لكن هذا التعادل عطل انطلاقة الفريق في الصدارة.

وكان إنتر ميلان خسر في الجولة الماضية أمام ضيفه بولونيا 1 /2 ليتعثر للمباراة الثانية على التوالي

وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الوصيف، مقابل 20 نقطة لجنوى في المركز الثاني عشر.