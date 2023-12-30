مجدي عبد العاطي يعلن تشكيل زد أف سي لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد أف سي التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش في دوري نايل.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي ارتداء:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمد سمير - علي جمال - مصطفي كاجو

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد عاطف قطة - عبد الله مجدي - مصطفي سعد ميسي

خط الهجوم: مصطفي زيكو - شادي حسين

موعد مباراه زد أف سي وطلائع الجيش في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في السابعة مساء على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

القناة الناقلة لمباراة زد أف سي وطلائع الجيش في دوري نايل

تنقل مباراة زد أف سي وطلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 2 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.