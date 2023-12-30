نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براعم المصري " 2013 " يفوز على الجمارك0/7 ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة مهاب السقا، على نظيره فريق الجمارك بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري برباعية نظيفة سجلها أحمد رمضان ومحمد بوسكا وأحمد الحلوجي ومالك حسن.

وفي الشوط الثاني يضيف النسور الخضر ثلاثة أهداف جديدة عن طريق أدهم العتر ومحمود عباس وعُدي التابعي لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف للاشئ.

قائمة المصري في المباراة: يوسف زكريا، جامع السيد، عمر جلال، علي أسامة، أحمد رمضان، مالك حسن، أدهم عبد الله، محمد بوسكا، أحمد الحلوجي، مصطفى محمد، آدم أبو موسى، آدم الشرقاوي، أحمد فرج، محمد تامر، محمد رضا، محمود هاني، أحمد شهيب، محمد النحاس، أدهم العتر، عُدي التابعي، مصطفى مزروع، محمود عباس، عمر عبد الهادي، عُدي العباسي، ابراهيم فراج، ريان فرحات، يوسف سامر، مالك خالد، ياسين غريب.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.