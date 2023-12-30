نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ "2009" يفوز على الواسطي 0/5 بدوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق المريخ مواليد ٢٠٠٩ فوزا كبيرا على نظيره الواسطى بنتيجة ٠/٥، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن لقاءات دوري الجمهورية ب لتلك الفئة العمرية.

سجل أهداف المباراة كلا من:

عبدالله شحبر "هدفين"، أحمد وائل، يوسف غازي، محمد عبد الفتاح.

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من: المدير الفني حازم عارف، المدرب العام ابراهيم زكى، المدرب حراس مرمى أسامه وليم، أخصائي العلاج الطبيعي أحمد البيطار والإدارى محمد مرسى.

يضم القطاع كلا من: رئيس قطاع الناشئين والبراعم محمود بكرى عاشور، مدير القطاع شريف كراوية، مساعد مدير القطاع،عادل الصعيدى، المدير الإدارى، ك عمرو مرزوق.

يشرف على القطاع من مجلس الإدارة كلا من: عمرو جوهر، فريد صالح