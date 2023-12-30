الرياضة

المريخ "2009" يفوز على الواسطي 0/5 بدوري الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق فريق المريخ مواليد ٢٠٠٩ فوزا كبيرا على نظيره الواسطى بنتيجة ٠/٥، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن لقاءات دوري الجمهورية ب لتلك الفئة العمرية.

سجل أهداف المباراة كلا من: 
عبدالله شحبر "هدفين"، أحمد وائل، يوسف غازي، محمد عبد الفتاح.

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من: المدير الفني  حازم عارف، المدرب العام  ابراهيم زكى، المدرب حراس مرمى أسامه وليم، أخصائي العلاج الطبيعي  أحمد البيطار والإدارى  محمد مرسى.

يضم القطاع كلا من: رئيس قطاع الناشئين والبراعم  محمود بكرى عاشور، مدير القطاع شريف كراوية، مساعد مدير القطاع،عادل الصعيدى، المدير الإدارى، ك عمرو مرزوق.

يشرف على القطاع من مجلس الإدارة كلا من:  عمرو جوهر، فريد صالح

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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