نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في القسم الثالث.. حكام الدقهلية نجوم مباراة البلاستيك وألماظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر المنافسة على قدم وساق في القسم الثالث، خاصة مع اقتراب نهاية الدور الأول والذي تتضح معه ملامح الصاعدين وأصحاب معاناة الهبوط.

المجموعة السادسة تحديدا،اشتعلت فيها المنافسة وصححت فيها بعض الأندية مسارها بعد بداية موسم لم تكن على قدر المتوقع.

البلاستيك وألماظة، كانت واحدة من المباريات النارية والتي شهدت تألق اللاعبين، وتألق مستمر لطاقم منطقة الدقهلية بقيادة أحمد عطا الله.

طاقم المباراة

تكون طاقم المباراة من أحمد عطا الله حكم ساحة، وعاونه السيد عبد النبي مساعد أول، محمد عبد اللطيف مساعد. ثان.

مراقب الحكام: حنان حسين

المباراة رغم بداياتها الهادئة، وتقدم ألماظة بهدف نظيف، إلا أن الاثارة كانت في الانتظار بعد معادلة البلاستيك نتيجة المباراة وعودة بالنتيجة ليكون الفوز بثلاثية مقابل هدف.

ووسط الأحداث في المباراة، استطاع أحمد عطا الله والذي يقدم مشاركات ممتازة في القسم الثالث والرابع، قيادة المباراة بهدوء وبامتياز، وسط امال مبشرة بمستقبل ممتاز في مسيرته التحكيمية.



وللمرة الثانية على التوالي يواصل السيد عبد النبي ظهوره القوي والممتاز بعد مباراة بيلا وبلطيم، لينال الإشادة من مراقبة الحكام بعد مباراة ممتازة دون أخطاء وهفوات.

ومازالت منطقة الدقهلية برئاسة عوض سعفان تكتسح المشاركات بالعديد من العناصر الواعدة، والتي تقدم مستويات مميزة في المسابقات المختلفة.