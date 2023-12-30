نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2005 يفوز على بتروجت في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، في تحقيق الفوز على نظيره فريق بتروجت بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدفي الزمالك كل من، علي عبد المجيد وعبد الرحمن كمال "مُرجن".



وقدم لاعبو زمالك 2005 أداءً فنيًا مميزًا على مدار شوطي المباراة، ونجحوا في صنع فرص عديدة، استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص.



وحرص حسين السيد ورامي نصوحي عضوا مجلس الإدارة على متابعة المباراة، بجانب محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء وجمال حمزة المدير الفني للقطاع من أجل مؤازرة الفريق.



كما شاهد اللقاء، معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، بجانب عدد من لاعبي الفريق الأول وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق.



ويقود فريق زمالك 2005 كل من: محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد للإصابات والتأهيل ومحمد سيد مسؤولًا عن المهمات.