حصاد 2023.. الأهلي سعيد في عام عيد على جماهيره "بطل إفريقيا ومحطم آسيا"

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أحمد جودة - القاهرة - حصاد 2023.. الأهلي سعيد في عام عيد على جماهيره "بطل إفريقيا وقاهر آسيا"، تفصلنا أيام قليلة عن استقبال العام الجديد 2024، ويزيح الستار بعام مليئ بالتحديات والمواجهات القوية في الرياضة المصرية.

أسدل الستار أول أمس عن مباريات النادي الأهلي في عام 2023، الذي كان مليئ بالتحديات والمواجهات الشرسة في الشرق الأوسط، نجح الأحمر في فرض سيطرته على المنقطة العربية.

حصاد 2023.. الأهلي سعيد في عام عيد على جماهيره "بطل إفريقيا وقاهر آسيا"

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حصاد 2023.. الأهلي سعيد في عام عيد على جماهيره “بطل إفريقيا وقاهر آسيا”

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة حصاد النادي الأهلي في عام 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي فتح على الخامس وبسماء العالمية يلامس

فرض النادي الأهلي سيطرته الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط خلال مواجهاته في عام 2023، بمعنى تشبيه (أكل الأخضر واليابس)، خاض مواجهات قوية وشرسه.

عام 2023 كان عامًا مليئ بالنتائج السعيد على النادي الأهلي وعشاقه وجماهيره، تمكنت كتيبة الشياطين الحمر بقيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ونجح الأهلي في التتويج بعدة ألقاب محلية بين دوري وكأس وسوبر، وبطولة قارية وحيدة، فيما أخفق في ثنائية إفريقية وأخرى عالمية.

تمكن المارد الأحمر من حصد 5 بطولات محلية وبطولة إفريقية، فقد حقق الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري بالنسخة القديمة والجديدة، ودوري أبطال إفريقيا في عام 2023.

حصاد 2023.. الأهلي سعيد في عام عيد على جماهيره “بطل إفريقيا وقاهر آسيا”

حصاد النادي الأهلي في عام 2023

استعاد الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد سيطرة زملكاوية على الدوري المحلي بموسمين على البطولة المحلية.

وحقق الأحمر لقب كأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخه، على حساب نادي بيراميدز في مباراة مثيرة انتهت بثنائية مقابل هدف، ليتوج الأهلي باللقب المحلي.

قبل أن ينجح المارد الأحمر في التتويج بلقب السوبر المصري المحلي بالنسخة القديمة من فريقين، على حساب فريق بيراميدز بعد ركلة جزاء سددها علي معلول، حيث شارك بيراميدز عقب انسحاب الزمالك من البطولة اعتراضًا على تواجد محمود عبدالمنعم كهربا رغم التوقف.

وأيضًا استعاد النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسره العام الماضي لحساب الوداد المغربي، قبل أن يعود هذا العام ليحصد اللقب على حساب نفس الفريق في ملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية، بعد رأسية من محمد عبدالمنعم عقب فوز الأهلي بالقاهرة 2-1، وتقدم الفريق المغربي بهدف ليدرك لاعب الأحمر التعادل ويتوج باللقب للمرة الـ 11 في تاريخه.

بينما على المستوى العالمي، حصد النادي الأهلي في بداية العام المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد هزيمته ضد ريال مدريد في الدور النصف النهائي، والهزيمة ضد فلامنجو البرازيلي في المباراة تحديد المركزين.

أما في نسخة كأس العالم التي انتهت منذ أيام قليل، حقق النادي الأهلي الفوز في مباراته الأولى بالبطولة ضد عميد أندية آسيا الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف، ثم نال الهزيمة ضد فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، وحسم مباراة تحديد المركز الثالث ضد أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين ويحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وكان عام 2023 على النادي الأهلي ختامه مسك، بعدما نجح في حصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه، والمرة الأولى بالنظام الجديد المكون من 4 فرق، في مباراة مثيرة على حساب فيوتشر بنتيجة 4-2 حسمت في الأشواط الإضافية.

أرقام الأهلي في 2023