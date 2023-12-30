نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2023.. الدوري السعودي كسر الأرقام القياسية وجمع النجوم العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصاد 2023.. الدوري السعودي كسر الأرقام القياسية وجمع النجوم العالمية، لا يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا على إنتهاء عام 2023 وحلول العام الجديد علينا، وعادة ما تتصدر الرياضة المشهد في مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث.

يعتبر الدوري السعودي حاليًا واحدًا من أقوى الدوريات العربية الكبرى، كسر الأرقام القياسية وجمع نجوم عالمية بين صفوفه، لتتجه الأنظار نحو دوري روشن السعودي، بعد استقطاب مجموعة مميزة من النجوم.

حصاد 2023.. الدوري السعودي كسر الأرقام القياسية وجمع النجوم العالمية

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجه، ويحرص على تسهيل عمليات البحث في جوجل.

حصاد 2023.. الدوري السعودي كسر الأرقام القياسية وجمع النجوم العالمية

وفي هذا الإطار، يرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن الدوري السعودي وحصاده في عام 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

حصاد الدوري السعودي في عام 2023

يظل عام 2023 والميركاتو الصيفي الماضي نقطة فاصلة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث شهد مسابقة عنيفة وشرسه في استقطاب نجوم عالمية مميزة، لن تنسى وتكتب في التاريخ.

انفقت أندية الدوري السعودي موسم عام 2023، ملبغ ضخم في الصفقات القوية اقترب على المليار دولار، بما يساوى نحو 957 مليون دولار أمريكي، وبحسب الاحصائيات بعد خصم الأموال الواردة من بيع اللاعبين، أصبح صافي الإنفاق 907 مليون دولار، ليأتي ثاني الدوريات على مستوى العالم إنفاق بعد الدوري الإنجليزي الذي أنفق 1.39 مليار جنية.

رقم قياسي للدوري السعودي من اللاعبين الأجانب

وضم الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 94 لاعبًا أجنبي، على رأسهم 37 لاعب من الدوريات الخمس الكبرى، ويعد الدوري الإنجليزي صاحب نصيب الأسد من تلك الصفقات القوية.

ويعد البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس قائمة أفضل أغلى اللاعبين المنضمين للدوري السعودي من الدوريات الخمس الكبرى، حيث بلغت قيمة انتقاله إلى الهلال السعودي 96.3 مليون دولار، فيما كانت المفاجأة الكبرى هي تعاقد النصر السعودي في مطلع عام 2023 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

حصاد 2023.. الدوري السعودي كسر الأرقام القياسية وجمع النجوم العالمية

أكثر أندية الدوري السعودي لضم اللاعبين الأجانب

يعد أهلي جدة السعودي صاحب صدارة أكثر الأندية السعودية تعاقد مع صفقات من الدوري الخمس الكبرى، حيث يضم بين صفوفه 8 لاعبين وهم كالتالي:-

رياض محرز (مانشستر سيتي).

روبرتو فيرمينو (ليفربول).

إدوارد ميندي (تشيلسي).

فرانك كيسيه (برشلونة).

روجر ايبانيز (روما).

سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).

ميريح ديميرال (اتالانتا).

جابري فيجا (سيلتا فيجو).

محترفين الهلال السعودي الأجانب

يضم نادي الهلال السعودي 7 لاعبين أجانب من الدوريات الخمس الكبرى، ليصبح صاحب المرتبة الثانية في استقطاب نجوم عالمية، وهم:-

نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

خاليدو كوليبالي (تشيلسي).

سيرجي سافيتش (لاتسيو).

ميتروفيتش (فولهام).

ياسين بونو ( إشبيلية).

روبن نفيز (وولفرهامبتون).

مالكوم (زينيت).

محترفين النصر السعودي الأجانب

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) صفقة انتقال حر.

ساديو ماني (بايرن ميونخ).

بروزفيتيش (إنتر ميلان).

ايميريك لابورت (مانشستر سيتي).

محترفين اتحاد جدة السعودي الأجانب