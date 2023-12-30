تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاون
حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً أمام مضيفه لوتون تاون 3-2 يوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل كل من اللاعب كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما وقع كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) على هدفي أصحاب الأرض.
وحقق تشيلسي، الفوز الثامن هذا الموسم مقابل 8 هزائم و4 تعادلات، فيما خسر لوتون تاون للمرة الـ12، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات.
وبهذا الفوز، رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما يحتل لوتون تاون المركز 18 بـ15 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.