تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاون

تشيلسي ينجو من فخ لوتون تاونحقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً أمام مضيفه لوتون تاون 3-2 يوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كل من اللاعب كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما وقع كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) على هدفي أصحاب الأرض.

وحقق تشيلسي، الفوز الثامن هذا الموسم مقابل 8 هزائم و4 تعادلات، فيما خسر لوتون تاون للمرة الـ12، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات.

وبهذا الفوز، رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما يحتل لوتون تاون المركز 18 بـ15 نقطة.