فوز سيتي وبالاس وأستون فيلا في البريميرليغ

فوز سيتي وبالاس وأستون فيلا في البريميرليغفاز مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم سيتي عن طريق رودري في الدقيقة 14، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة، متقدماً إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما تذيل شيفيلد يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 3-2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة الـ30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة الـ42، فيما سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة .71

وفي الدقيقة 89 سجل دوجلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرج في الدقيقة الـ56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل

الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حول كريستال بالاس تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه برينتفورد.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الثانية عن طريق كيني لويس بوتر، قبل أن يدرك مايكل أوليزي التعادل في الدقيقة 14، فيما سجل زميله إيبرتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وفي الدقيقة الـ58 عاد أوليزي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الـ15.

وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزا كبيرا على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة سجلها ماكس كيلمان (25) وماتيوس كونيا (53) وكريغ داوسن (61).

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ17.