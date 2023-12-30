نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح "موسم للنسيان وحسنة وحيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح "موسم للنسيان وحسنة وحيدة"، اقترب عام 2023 على الوداع والانتهاء، ويحل علينا مطلع العام الجديد 2024، بعد عدة محافل وبطولات ومباريات رياضية محلية وقارية، على نادي الزمالك حيث كان مليئ بالتحديات القوية في الرياضة المصرية.

واسدل الستار عن مباريات الفارس الأبيض في عام 2023، الذي اختتمها بحسنه وحيدة في موسم كان بمثابة الكابوس والتعاسة على جماهير الزمالك سواء محليًا أو قاريًا.

حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح "موسم للنسيان وحسنة وحيدة"

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه وقرائه، من أجل تسهيل عمليات البحث في جوجل على الجميع.

حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح “موسم للنسيان وحسنة وحيدة”

ولذلك يحرص دوت الخليج الرياضي على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن حصاد موسم نادي الزمالك في عام 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

حصاد نادي الزمالك في 2023

يعد عام 2023 حزين على جماهير نادي الزمالك الذي خرج من موسمها هذا العام خالي الوفاض، دون تحقيق أي بطولة طوال أحداث العام، ليعتبره عشاق الفارس الأبيض موسمًا للنسيان.

شارك الأبيض هذا العام في 53 مباراة في مختلف المسابقات، 32 مباراة بالدوري المصري، و6 في دوري الأبطال، ومثلهما في الكونفدرالية، و5 مباريات في كأس مصر، و3 في البطولة العربية، ولقاء وحيد في كأس رابطة الأندية المصرية.

حقق الفوز في 23 مباراة، وتعرض للهزيمة في 17 آخرين، وحسم التعادل 13 لقاء، سجل 84 هدف واستقبل الفارس الأبيض في شباكه 67 هدف آخرين.

الزمالك في الدوري المصري

جاء الموسم الماضي على الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لمدة موسمين، لينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البطولة في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويحصد الأهلي اللقب المرة الـ 43 في تاريخه بعد غياب موسمين متتاليين.

حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح “موسم للنسيان وحسنة وحيدة”

الزمالك في كأس مصر

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس مصر النسخة الماضية من الدور النصف النهائي بركلات الترجيح، عقب الهزيمة أمام بيراميدز الذي خسر المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف ليتوج الأحمر باللقب.

ولكن الحسنة الوحيدة هي نجاح الفارس الأبيض من تحقيق الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر الحالية، ليضرب موعد مع قمة نارية ضد غريمه التقليدي في شهر مارس المقبل، بعد مباراة مارثونية ضد بيراميدز بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 لتبتسم ركلات الترجيح للأبيض.

الزمالك في كأس السوبر المصري

لم يشارك الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، عقب قرار انسحابه من المشاركة في شهر مايو الماضي، اعتراضًا على مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلي أثر قرار إيقافه من لجنة التظلمات قبل بداية المباراة، وشارك بيراميدز بديلًا له ليخسر اللقب أمام الأهلي بركلة جزاء سددها علي معلول.

الزمالك في كأس رابطة الأندية

لم يستكمل نادي الزمالك مشاركاته في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب خوضه لقاء وحيد ضد البنك الأهلي انتهت بثلاثية مقابل هدف للأخير، ويودع على إثرها الفارس الأبيض البطولة سريعًا.

الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

خرج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، خلف الترجي التونسي صاحب الصادرة وشباب بلوزداد الجزائري صاحب الوصافة.

الزمالك في كأس الكونفدرالية

كما أن يعد شئ مميز إلا حد ما لكنه غير مرضى لجماهير الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ضمن صعوده لدور الثمانية من البطولة، عقب تصدره مجموعته منفرد برصيد 10 نقاط قبل التوقف الدولي.

الزمالك ووقف القيد

لا يسلم الزمالك من المصايب التي لا تأتي فرادا، حيث واجه أبرز الأزمات وهي حرمانة من القيد وإبرام الصفقات، بعد توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم العقوبة عليه، بسبب مستحقات اللاعب أشيمبونج، وأيضًا مستحقات مالية لنادي سبورتيج لشبونة في صفقة محمود شيكابالا.

الزمالك مدربين بالجملة والحصيلة صفر

تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عام 2023، 6 مدربين، حيث بدأت بـ فيريرا الذي رحل وتولى بديلًا له أسامة نبيه، قبل أن يعود البرتغالي مرة أخرى، ثم بعد رحيله نهائيًا تولى أحمد عبدالمقصود ومدحت عبدالهادي مؤقتًا.

ثم رحل الثنائي بتعاقد القلعة البيضاء مع الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو الذي لم يستمر كثير ويرحل بسبب سوء النتائج، ويتولي بديلًا له معتمد جمال المدرب الحالي.

حصاد 2023.. الزمالك مكسور الجناح “موسم للنسيان وحسنة وحيدة”

الزمالك توتر في الإدارة واستقرار نهائي

كان عام 2023 بلاء لا يحسد عليه الزمالك، ولم تفلت إدارة الأبيض منه إلا أن عُزل مرتضى منصور بعد حبسه لمدة شهر، على أثر قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتولى بديلًا له أحمد مرتضى منصور قائمًا بأعمال رئيس النادي بشكل مؤقت، ليتقدم باستقالته بسبب تفاقم الأزمات، ثم أجريت انتخابات جديدة داخل القلعة البيضاء لاختيار مجلس إدارة جديد، تمكن حسين لبيب من الفوز باكتساح ويتولى القيادة للنادي.