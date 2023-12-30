نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فولهام، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة فولهام ضد آرسنال

يلتقى الجانرز مع مضيفه فولهام، عصر، غدًا، الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل- زينتشينكو.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - تروسارد.

خط الهجوم: مارتينلي - خيسوس - ساكا.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.