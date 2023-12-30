نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة روما في الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من الإيطالي ماسيلميانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما عن تشكيل الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب أليانز ستاديوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.



ويدخل يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري اللقاء وهو فى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة في حين يحتل روما المركز السادس برصيد 28 نقطة.



تشكيل روما الرسمي أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

خط الدفاع: نديكان، مانشيني، يورنتي.

خط الوسط: كريستنسين، كريستناني، باريديس، زاليفسكي، بوف.

خط الهجوم: باولو ديبالا، روميلو لوكاكو.



تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام روما في الدوري الإيطالي



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - غاتي.

خط الوسط: كوستيتش - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - ويا.

خط الهجوم: فلاهوفيتش - يلديز.