نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش يضرب زد ويلحق به الهزيمة الأولى في دوري نايل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش وزد أف سي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم يتقنها من أجل أحراز هدف أول لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع أحرز ممادو دياورا الهدف الأول لنادي طلائع الجيش لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلي 17 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد نادي زد أف سي عند 19 نقطة في المركز الأول.

موعد مباراه طلائع الجيش القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 14 فبراير من العام القادم.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والإتحاد السكندري في دوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والإتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.