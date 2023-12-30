مانشستر يونايتد يسقط أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الهزيمة على يد نظيره فريق نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست، بسجال كبير بين الفريقين.

وحاول لاعبو فريق مانشستر يونايتد، تسجيل هدف أول مبكر، خلال الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، ولكنه فشل في ذلك، مع وجود محاولات على استحياء من جانب لاعبي فريق نوتنجهام فورست.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من عمر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب دومينجز نجم فريق نوتنجهام فورست، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثاني.

ونجح ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر، في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية.

وأضاف جيبس وايت لاعب فريق نوتنجهام فورست الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نوتنجهام فورست، إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.