نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الهزيمة على يد نظيره فريق نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب دومينجز نجم فريق نوتنجهام فورست، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثاني.

ونجح ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر، في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية.

وأضاف جيبس وايت لاعب فريق نوتنجهام فورست الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نوتنجهام فورست، إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.