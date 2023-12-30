تشكيل توتنهام المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة بورنموث، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام ضد بورنموث

يلتقى السبيرز مع ضيفه بورنموث، عصر، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - أودوجيو - دافيز - إميرسون

خط الوسط: بابي سار - هويبيرج - ديجان كولوسيفسكي

خط الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - برينان جونسون

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.