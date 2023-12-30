ميلان ينتصر بهدف نظيف على حساب ساسولو في الدوري الايطالي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة ميلان أمام ساسولو، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الايطالي.

وحقق ميلان الفوز بهدف نظيف على حساب ساسولو، ليواصل نتائجه الإيجابية في المنافسة.

أحداث المباراة

الشوط الأول بدأ هادئا بين الفريقين، والذي استمر التعادل السلبي فيه مع بعض الفرص على استيحاء، لتكون نتيجة التعادل هي الحاكمة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كانت الدقيقة 59، الشاهد على الهدف الوحيد والذي أحرزه كريستيان بوليسيتش، ليضع فريقه في المقدمة.

ساسولو حاول العودة إلا أن الميلان كان اقوى ليكون الفوز لصالحه.

وبهذه النتيجة بات الميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما ساسولو في المركز السادس عشر برصيد 16 عشر نقطة.

تشكيل الميلان في المباراة

مايك ماينيان - فلورينزي – ثيو هيرنانديز - كايير - كالابريا - لوفتس تشيك – إسماعيل بن ناصر - رايندريز - لياو - جيرو – بوليستش.