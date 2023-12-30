نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم السبت 30-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل، أحداث مباريات اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت نتائج مفاجئة.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، بينما تلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة على يد نظيره نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق أستون فيلا، فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق تشيلسي على نظيره لوتون تاون بنفس النتيجة، بينما فاز كريستال بالاس على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- ليفربول 42 نقطة.

أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- أرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8-برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- كريستال بالاس 21 نقطة

14- فولهام 21 نقطة

15- نوتنجهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17-إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط