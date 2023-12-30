نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم السبت 30-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار منذ قليل، على مباريات اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت نتائج مفاجئة.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، بينما تلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة على يد نظيره نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق أستون فيلا، فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق تشيلسي على نظيره لوتون تاون بنفس النتيجة، بينما فاز كريستال بالاس على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ايرلينج هالاند 14 هدفا ( مانشستر سيتي )

2 _ دومينيك سولانكي 13 هدفا ( بورنموث )

3 _ محمد صلاح 12 هدفا ( ليفربول )

4 _ سون هوينج مين 11 هدفا ( توتنهام )

5 _ جارود بوين 11 هدفا ( وست هام يونايتد )

6 _ هوانغ هي تشان 10 اهداف ( وولفرهامبتون )

7 _ اولي واتكيز 9 اهداف ( استون فيلا )

8 _ اليكسندر ايساك 8 اهداف ( نيوكاسل يونايتد

9 _ كاليوم ويلسون 7 اهداف ( نوتنجهام فوريست )

10 _ نيوكلاس جاكسون7 اهداف ( تشيلسي )