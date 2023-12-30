نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يضرب شباك التعاون برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق التعاون في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة النصر والتعاون برتم سريع واهدر المهديوي لاعب التعاون ضربة جزاء في الدقيقة 13 وسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 وعاد بروزوفيتش بالتعادل في الدقيقة 27 وسجل لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 35 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وتعددت محاولات التعاون لتسجيل التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وكان النصر قريب من الهدف الثالث حتى سجله اوتافيو في الدقيقة 50 وسجل رونالدو الهدف الرابع في اخر الدقائق وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب النصر والتعاون

واحتل النصر المركز الثاني كوصيفا لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر 3 بينما ظل التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بخمسة.