نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق التعاون في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

أهداف النصر والتعاون في المباراة

افتتح المهديوي التسجيل للتعاون في الدقيقة 14.

وعاد بروزوفيتش بهدف التعادل في الدقيقة 27.

وسجل لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 35.

واحرز اوتافيو الهدف الثالث في الدقيقة 50 وعاد رونالدو بالرابع في الدقيقة 90+2.

ترتيب النصر والتعاون

واحتل النصر المركز الثاني كوصيفا لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر 3 بينما ظل التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بخمسة.