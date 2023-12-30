نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو 2024.. هوجو لوريس ينضم لصفوف الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لوس انجلوس الأمريكي، التعاقد مع الحارس الفرنسي هوجو لوريس، ليكون أولى الصفقات الشتوية للفريق.

وتعاقد النادي مع الحارس القادم من توتنهام هوتسبير، والذي استبعد الحارس الفرنسي من قائمته الصيف الماضي من أجل البحث عن مستقبله.

إلا أن الفرنسي استمر مع النادي الانجليزي دون مشاركة في اي مباراة.

تفاصيل التعاقد مع النادي

ووقع لوريس عقدا مع الفريق الامريكي لمدة عام واحد، يعد سلسة مفاوضات بين الطرفين، من أجل امكانية الانضمام مع خيار التمديد لمدة سنوات قادمة.



وكان الحارس الفرنسي قد انضم لصفوف توتنهام، في صيف عام 2012، قادما من صفوف ليون الفرنسي، وخاض 444 مباراة مع سبيرز في جميع المسابقات، ولكنه لم يستطيع حصد أي لقب مع النادي الإنجليزي.



وتعرض توتنهام لخسارة كبيرة أمام برايتون برباعية مقابل هدف وسط نتائج مذبذبة يتعرض لها الفريق الانجليزي.

و ويحتل نادي توتنهام، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 36 نقطة