مبابي يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، فأن مبابي قرر الانتقال إلى ريال مدريد وعدم تجديد عقده مرة أخري مع باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع الإسباني، بأن مبابي لا يريد تكرار ما حدث الصيف الماضي مع الفريق الملكي، بعدما خلف وعده مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وقام بتجديد عقده مع الفريق الباريسي.

ويري مبابي أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له من أجل الانتقال إلى صفوف المرينجي، حيث لن توجد فرصة أخري في حال استمراره مع باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز أعطى مبابي مهلة حتي 15 يناير القادم من أجل أعطاء الكلمة الأخيرة من أجل الانتقال إلى ريال مدريد