مانشستر يونايتد يسقط أمام نوتنغهام
حقق نادي نوتنغهام فورست فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد 2-1 في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح نيكولاس دومينغيز باب التسجيل لنوتنغهام بتسديدة رائعة في الدقيقة 64، ورد يونايتد بهدف التعادل من توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد من تسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.
ومن هجمة مرتدة سريعة، خطف مورغان جيبس وايت هدف الفوز لنوتنغهام بتسديدة زاحفة استقرت على يمين حارس مانشستر يونايتد.
ويعدّ هذا الفوز الثاني على التوالي لنوتنغهام منذ تعيين نونو سانتو مُدرباً جديداً للفريق خلفاً للمُقال ستيف كوبر.
ورفع نوتنغهام رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الـ15 موقتاً، بينما تجمّد رصيد اليونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع موقتاً.
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