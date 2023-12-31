نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة يوفنتوس وروما اليوم السبت 30-12-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف يوفنتوس ثلاث نقاط مهمة من روما بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو الإيطالي.



بهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة بينما يحتل روما المركز السادس برصيد 29 نقطة.



كاد روما يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة من أحداث المباراة عن طريق بريان كريستانتي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في القائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.



كما سدد لوكاكو الكرة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت مباشرة لخارج الملعب.



في الدقيقة 28، بدأت أول هجمات يوفنتوس الخطيرة عن طريق وستون ماكيني الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وصلت لفلاوفيتش على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بمقصية خلفية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.



في الدقيقة 31، كاد ديبالا يسجل أول أهداف المباراة عندما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.



في الدقيقة 43، سدد فيليب كوستيتش نجم يوفنتوس الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها إيفان نديكا نجم روما من أمام المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



استهل يوفنتوس الشوط الثاني بهدف في الدقائق الأولى منه تحديدا في الدقيقة 47 عندما مرر دوسان فلاوفيتش الكرة بشكل رائع بكعب القدم لزميله رابيو الذي توغل بها لداخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس وتستقر داخل الشباك.



في الدقيقة 60، أرسل باريديس نجم روما تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء ولكن شتتها دانيلو لويز مدافع يوفنتوس لخارج الملعب.



في الدقيقة 71، سدد ديبالا الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها تشيزني حارس مرمى يوفنتوس.

حاول لاعبو روما تعديل نتيجة المباراة لصالحهم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف.