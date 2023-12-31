نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال متربع على عرش الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت لقاءات اليوم السبت الموافق 30-12-2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

حيث حقق النصر الفوز على فريق التعاون برباعية مقابل هدف، فيما حقق الشباب فوزًا مهمًا على حساب فريق الوحدة بهدف نظيف، فيما فاز فريق الهلال بثنائية نظيفة على فريق الفيحاء، فيما انتصر أهلي جدة على حساب الخليج بهدف في الوقت القاتل.

- ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال برصيد 53 نقطة.

2- النصر برصيد 46 نقطة.

3- الأهلي برصيد 40 نقطة.

4- التعاون برصيد 34 نقطة.

5- ضمك برصيد 30 نقطة.

6- الفتح برصيد 29 نقطة.

7- الاتحاد برصيد 28 نقطة.

8- الاتفاق برصيد 25 نقطة.

9- الوحدة برصيد 25 نقطة.

10- الخليج برصيد 22 نقطة.

11- الشباب برصيد 21 نقطة.

12- الأخدود برصيد 20 نقطة.

13- الرائد برصيد 19 نقطة.

14- الفيحاء برصيد 19 نقطة.

15- الرياض برصيد 19 نقطة.

16- الطائي برصيد 17 نقطة.

17- أبها برصيد 14 نقطة.

18- الحزم برصيد 13 نقطة.



ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يليه نادي النصر برصيد 46 نقطة، وتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.