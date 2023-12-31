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أحمد جودة - القاهرة - تكدست جماهير تشيلسي في مدرجات الضيوف في ملعب لوتون تاون الصغير اليوم السبت، وركزت في هتافاتها على لاعب واحد بعينه بعد فوز النادي اللندني 3-2 على مضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هو كول بالمر أكثر لاعب مثير للإعجاب بالفريق هذا الموسم.

بالمر ينصب نفسه بطلًا جديدًا لتشيلسي

وأربك التعاقد مع بالمر من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الأخيرة حسابات الكثير من المشجعين مع تعاقد بطل أوروبا السابق مع العديد من اللاعبين أصحاب الفكر الهجومي.

لكن لاعب الوسط البالغ عمره 21 عامًا أصبح الآت هداف تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد ثنائية ضد لوتون ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف رغم أنه بدأ الموسم على مقاعد البدلاء.

كما يتصدر بالمر ترتيب صاحبي التمريرات الحاسمة في فريقه بعدما صنع هدفا آخر اليوم عندما أرسل الكرة إلى نوني مادويكي ليسجل هدف تشيلسي الثاني على ملعب كينيلورث رود.

ووضعت مساهمات بالمر في الأهداف، سواء بتسجيلها أو صناعتها، في المركز الثاني خلف جود بلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني بين اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، وفقًا لشركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وهتفت جماهير تشيلسي بعد أداء رائع آخر من بالمر الذي كان تألقه في الشهور الأخير سببًا في استدعائه لتشكيلة المنتخب الإنجليزي "وقعوا معه لثماني سنوات أخرى".

وأظهر بالمر خلال هدفه الأول شراسة افتقدها باقي مهاجمي تشيلسي معظم الموسم حتى الآن، بعدما أطلق تسديدة قوية من زاوية صعبة استقرت في مرمى توماس كامينسكي حارس لوتون في الدقيقة 12.

وقبل لحظات فشل نيكولاس جاكسون، لاعب آخر انضم لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، في إزعاج حارس لوتون بتسديدة ضعيفة على المرمى تميز بها معظم موسمه الأول في النادي اللندني حتى الآن.

وإذا كان هدف بالمر الأول يتعلق بشكل كبير بالتسديد القوي، فإن هدفه الثاني في الدقيقة 70 أظهر خلاله براعة في التعامل مع الكرة والتصرف بهدوء تحت الضغط، حيث راوغ كامينسكي وانتظر اللحظة المناسبة لوضع الكرة في المرمى بينما كان المدافعون يتعثرون حوله.

وبين هدفيه، كان بالمر في المكان الصحيح ليرسل تمريرة إلى مادويكي سجل منها الهدف الثاني للضيوف في الشوط الأول.

وكان على تشيلسي أن يتحمل انتفاضة متأخرة من لوتون ليضمن الثلاث نقاط بعدما سجل روس باركلي لاعب وسط تشيلسي السابق وإليجاه أديبايو هدفين دفعا جماهير أصحاب الأرض للهتاف لهما.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الصحافيين ردًا على سؤال حول مستوى بالمر "إنه لاعب مهم لنا، لاعب حاسم ويسجل مثل هذه الأهداف، أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل الفريق".