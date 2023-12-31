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أحمد جودة - القاهرة - أكد منظمو كأس السوبر التركي لكرة القدم بين غلطة سراي وغريمه اللدود فناربخشة أن المباراة التي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، جرى إلغاؤها بسبب عدم التزام الفريقين بلوائح المباراة.

لماذا ألغي السوبر التركي في السعودية؟

وذكر بيان لمنظمي المباراة: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في وقتها تماشيًا مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح التي تتطلب تمثيل الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة وأنه جرى مناقشة الأمر مع الاتحاد التركي لكرة القدم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة".

وأضاف البيان: "رغم الاتفاق، للأسف لم يلتزم الفريقان بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، ما تسبب في عدم إقامة المباراة".

وانسحب الفريقان قبل انطلاق المباراة وعادا إلى إسطنبول اليوم السبت.

وأوضح غلطة سراي وفناربخشة في بيان مشترك مع الاتحاد التركي لكرة القدم عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن "المباراة تأجلت نظرًا لانتكاسات محددة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريقين رفضا نزول الملعب بعد أن منعت السلطات السعودية لافتات أو ملصقات بها صورة لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

ولم يعلق الاتحاد التركي ولا الناديان على الأمر حتى الآن.