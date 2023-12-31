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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بعد استبعاده لـ ياسر إبراهيم، مؤكدًا على أنه الأفضل في الوقت الحالي.

رمضان السيد: ياسر إبراهيم يتفوق على حجازي.. وقرار استبعاده ظالم

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الأعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " ياسر إبراهيم تعرض للظلم بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا 2023".

وتابع: "ياسر إبراهيم أكثر جاهزية من أحمد حجازي، وثنائية ياسر ومنعم هي الأفضل".

وعن استبعاد عبدالله السعيد.. قال: "قرار استدعاء عبدالله السعيد كان خاطئًا من البداية، ولا يصح ضم لاعب قرر الاعتزال منذ عامين".

وبشأن محمد شريف.. قال رمضان السيد: " مشكلة محمد شريف هي تواجد مصطفى محمد والعديد من المهاجمين الجيدين في قائمة المنتخب".

