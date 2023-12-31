«هبط بفريق ومبقتش موجودة في الخريطة».. عبدالناصر زيدان يواصل الهجوم على لاعب الأهلي السابق

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لاعب الأهلي السابق، بعد حديث إمام عاشور له عقب التتويج بالسوبر المصري 2023.

عبدالناصر زيدان يواصل الهجوم على لاعب الأهلي السابق

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن هذا الشخص لم يترك أحد في مصر غير بمهاجمته من غير أي سبب.

وأضاف، « وصولة للنجومية والشهرة كانت عن طريق الكذب».

وأكمل، يقول إن إمام عاشور نحس على الأهلي، بينما هو أول مباراة إفريقية كانت في السوبر الإفريقي 16 يناير 1994.

وتابع، الشخص ذاته تولى تدريب أحد الأندية وهبط بها للدرجة الثانية، بل وأصبحت الأن غير موجودة في الخريطة.

ونجح النادي الأهلي في التتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

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