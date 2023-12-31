نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عبدالناصر زيدان يهاجم نجم المارد الأحمر والأهلي يكشف كواليس لقطة موديست وتاو والزمالك يخطف صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 31-12-2023 في السطور التالية:

عبدالناصر زيدان يهاجم نجم المارد الأحمر

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لاعب الأهلي السابق، بعد حديث إمام عاشور له عقب التتويج بالسوبر المصري 2023.

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن هذا الشخص لم يترك أحد في مصر غير بمهاجمته من غير أي سبب.

وأضاف، « وصولة للنجومية والشهرة كانت عن طريق الكذب».

وأكمل، يقول إن إمام عاشور نحس على الأهلي، بينما هو أول مباراة إفريقية كانت في السوبر الإفريقي 16 يناير 1994.

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الأهلي يكشف كواليس لقطة موديست وتاو عقب السوبر

حسم خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللغط المنتشر عقب انتهاء مواجهة الأهلي وفيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2023، والتي أقيمت هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقق المارد الأحمر لقب البطولة بعد الفوز أمام فيوتشر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتداول رواد السوشيال ميديا عقب انتهاء المباراة صورة لموديست وبيرسي تاو خارج أسوار ملعب بن زايد، ليؤكدوا أن حافلة الأهلي تحركت دونهم، مما أثار غضب العديد من جماهير الفريق.

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الزمالك يصدم جماهير الأهلي ويضع ساحر السامبا على طاولة المفاوضات

يحاول مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية، طرح بعض الأسماء المؤثرة علر طاولة القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ودخل في الساعات الماضية، أحد الأهداف الهامة التي كانت ترصدها إدارة الغريم التقليدي، النادي الأهلي، لضمها في موسم الانتقالات الصيفية الماضية والخاصة بالنجم البرازيلي جوستافو سوزا.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك اقتراح داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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الاتحاد الإفريقي سبب أزمة المؤجلات

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن سبب أزمة المؤجلات، التي افتعلها الاتحاد الأفريقي، كما أوضح موقف أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات، مع المغربي محمد الشيبي.

وأوضح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية له، أن بطولة الدوري المصري الممتاز من المقرر أن تنتهي في الموعد المحدد لها مسبقا يوم 30 من شهر يوليو ما لم يجد جديد.

واكمل عامر حسين عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: " عدم تحديد يوم معين للمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يتسبب في ارتباك كبير عند وضع جدول مباريات الدوري، البعض اتهمني بالتلاعب مع بيراميدز بسبب تعديل مواعيد مبارياته في بطولة إفريقيا".