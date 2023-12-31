نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات الجولة الثالثة عشر وترتيب أندية الجيزة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصاد مباريات الجولة الثالثة عشر لأندية الجيزة بالقسم الثالث
شهدت منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، فوز فريق دياموند - متصدر المجموعة - بقيادة عمرو الدالي، على فريق منشية ناصر بقيادة مصطفى فتحي بخماسية نظيفة سجلها أحمد جعفر وحسن يوسف وعبد الرحمن جمال وشهاب شفيق
ومصطفى طاطا.
- فوز فريق الاعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق بشتيل بقيادة جمال حواش برباعية مقابل هدف سجلها اسامه مرعى ومحمود العالمى ورجب ابو سريع وعبد الله جمال.
- فوز فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين مقابل هدف سجلها محمد أيمن ايسى وحسان محمد.
- فوز فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم على فريق أطفيح بقيادة عبد الفضيل الوكيل بثلاثية مقابل هدفين سجلها محسن الفراشه هاتريك وعمرو فاروق ومحمود خيرى لاطفيح.
- تعادل فريق كاسكادا بقيادة عماد درباله مع فريق المعادي بقيادة أحمد الجداوى بهدف لمثله.
- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مع فريق صول بقيادة أحمد الضظوى بهدفين لكل منهما.
ترتيب المجموعة الخامسة عقب ختام الدور الأول
1-دياموند31 نقطة
2-الإعلامين 30 نقطة
3-اورانجز30 نقطة
4-بشتيل26 نقطة
5-الصيد 22 نقطة
6-المعادي17 نقطة
7-حدائق الاهرام16نقطة
8- حلوان العام 16 نقطة
9-منشية ناصر 14 نقطة
10-ابو النمرس 14 نقطة
11-كاسكادا 13 نقطة
12-صول12 نقطة
13-اطفيح11 نقطة
14-اسمنت حلوان دون نقاط