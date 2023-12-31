الرياضة

حصاد مباريات الجولة الثالثة عشر وترتيب أندية الجيزة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - حصاد مباريات الجولة الثالثة عشر لأندية الجيزة بالقسم الثالث

شهدت منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، فوز  فريق دياموند - متصدر المجموعة - بقيادة عمرو الدالي، على فريق منشية ناصر  بقيادة مصطفى فتحي  بخماسية نظيفة سجلها أحمد جعفر وحسن يوسف وعبد الرحمن جمال وشهاب شفيق
ومصطفى طاطا.


-  فوز فريق الاعلاميين بقيادة ياسر راشد على  فريق بشتيل  بقيادة جمال حواش برباعية مقابل هدف سجلها اسامه مرعى ومحمود العالمى ورجب ابو سريع وعبد الله جمال.


- فوز فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق على  فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين مقابل هدف سجلها محمد أيمن ايسى وحسان محمد.


-   فوز فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم على فريق أطفيح بقيادة عبد الفضيل الوكيل  بثلاثية مقابل هدفين  سجلها محسن الفراشه هاتريك وعمرو فاروق ومحمود خيرى لاطفيح.

-  تعادل فريق كاسكادا بقيادة عماد درباله مع  فريق المعادي بقيادة أحمد الجداوى بهدف لمثله.


- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مع فريق صول بقيادة أحمد الضظوى بهدفين لكل منهما.
 

 ترتيب المجموعة الخامسة عقب ختام الدور الأول 


1-دياموند31 نقطة 
2-الإعلامين 30 نقطة 
3-اورانجز30 نقطة 
4-بشتيل26 نقطة 
5-الصيد 22 نقطة 
6-المعادي17 نقطة 
7-حدائق الاهرام16نقطة
8- حلوان العام 16 نقطة 
9-منشية ناصر 14 نقطة 
10-ابو النمرس 14 نقطة 
11-كاسكادا 13 نقطة 
12-صول12 نقطة 
13-اطفيح11 نقطة 
14-اسمنت حلوان  دون نقاط

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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