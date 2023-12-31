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أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك يتصدر .. حصاد وترتيب مجموعة القاهرة عقب جولة مثيرة بالقسم الثالث

تمكن فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني من مواصلة صدارته للمجموعة القاهرة بالقسم الثالث عقب ختام الجولة الثانية عشر للدور الأول حيث تغلب على فريق اسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة برباعية نظيفة سجلها محمد حسين تريكه ومحمد أمين.

وفاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق الماظة بقيادة محمد فتحي بهدفين مقابل هدف سجلهما على الجنانيى وعبد الله عبد النبي.



- فوز فريق شبان طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق مركز شباب ابو السعود بقياده تامر على الباشا بهدف دون رد سجله مصطفى لالا.

- فوز فريق المرج بقيادة فنية جديدة لمحمد شعرواى على فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد مصليحى برباعية نظيفة سجلها رمضان معوض ومحمد صابر واسلام التش وسيد كابينة.

- فوز فريق فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر وسعيد رمضان على فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو بهدف دون رد سجله محمد جمال.



- فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة اسماعيل ضمضم على فريق مركز شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي بهدف دون رد سجله أمير سعيد.



- فوز فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن علي فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر بثلاثية دون رد سجلها أحمد حسين من ركلة جزاء وحتاتة ومحمد حمدي

ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 30 نقطة

2- بنها 27 نقطة

3- طوخ 23 نقطة

4- الطيران 20 نقطة

5- شباب قليوب 18 نقطة

6- بهتيم 18 نقطة

7- المرج 17 نقطة

8- القناطر 17 نقطة

9- اسكو 14 نقطة

9- المطرية 13 نقطة

11- شباب بطا 10 نقاط

12- هليوبوليس 9 نقاط

13- الماظه 8 نقاط

14- ابو السعود 3 نقاط