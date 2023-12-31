نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023.. ريال مدريد ما بين التخبطات والنهايات السعيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، حصاد فريق ريال مدريد الإسباني في عام 2023، الذي أصبحنا على مشارف وقت قليل جدا من نهايته وبداية عام جديد 2024.

وشهد عام 2023 العديد من الأحداث الرياضية والأرقام القياسية والإنجازات، وبالطبع كان النادي الملكي بطلا للعديد من الأحداث في هذا العام.

حصاد ريال مدريد عام 2023 - حزن الإصابات

وكعادة مختلف الأندية، كان هناك لحظات سعيدة مر بها نادي ريال مدريد في عام 2023، وهناك لحظات حزينة على النادي كان أبرزها تعرض عدد كبير من اللاعبين إلى الإصابة.

وتعرض خمسة من لاعبي الميرينجي إلى الإصابة خلال عام 2023 فقط، وعلى رأسهم تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، وتم التعاقد مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم، ولكن أصيب هو الأخر ولكنه تعافى وعاد مرة أخرى لخوض المباريات الفترة الماضية.

وأصيب أيضا كل من إيدير ميليتاو وإدواردو كامفينجا خلال فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخبات بلادهم ولم يتعافيا حتى الآن، بجانب إصابة دافيد ألابا منذ وقت قريب بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة فينيسيوس جونيور نجم الفريق وغيابه منذ فترة، بجانب معاناة أردا جولر من إصابة منذ انضمامه إلى الفريق ولكنه تعافى منها مؤخرا.

لحظات سعيدة بطلها بيلينجهام

وبما أن الحديث عن اللاعبين حاليا، فلا يجب أن ننسى الصفقة لأنجح لنادي ريال مدريد بعاقده مع الموهبة جود بيلينجهامف ي الميركاتو الصيفي الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وقدم مستويات مميزة جدا وخطف أنظار العالم أجمع مع الميرينجي

وخاض بيلينجهام صاحب الـ 20 عاما، 21 مباراة مع فريق ريال مدريد بمختلف المسابقات منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني في الصيف الماضي، وسجل خلالهم 17 هدفا وصنع 5 أهداف آخرين.

وأيضا رحل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية فقط خلال عام 2023، تسعة لاعبين أبرزهم كان الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو، فيما تعاقد النادي مع 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي وكان أبرزهم مثلما ذكرنا بيلينجهام.

3 بطولات وخسارة الدوري لصالح الغريم

وعلى مستوى البطولات فقد رفع نادي ريال مدريد ثلاثة بطولات خلال عام 2023 أي لموسم 2022/2023 وليس الموسم الحالي، وهم كأس إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي

ولكن خسر نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني الممتاز الموسم المنصرم، والذي فاز به غريمه التقليدي نادي برشلونة بعد غياب لفترة.

النهايات السعيدة والمنافسة الشرسة

وخلال عام 2023، خاض فريق ريال مدريد 63 مباراة بمختلف المسابقات، وفاز في 44 مباراة فيما تعادل في 11 لقاء وخسر 8 مباريات.

وأنهى نادي ريال مدريد عام 2023 بحدث سعيد وهو تجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق منذ أيام قليلة حتى عام 2026 بشكل رسمي، بعدما كان هناك قلق داخل النادي بشأن مستقبل أحد المدربين التاريخيين للميرينجي.

والآن يستعد ريال مدريد دخول عاما جديدا بمنافسات شرسة في كل البطولات المشاركة فيها هذا الموسم 2023/2024، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، فكيف سيكون موسم النادي الملكي؟