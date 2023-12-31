قائمة منتخب مصر لكرة اليد استعدادا للمشاركة في الدوري الذهبي للعالمية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، عن قائمة الفراعنة، استعدادا للسفر إلى الدنمارك، من أجل المشاركة في بطولة الدوري الذهبي للعالمي، بشكل رسمي.

موعد انطلاق بطولة الدوري الذهبي للعالمية

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الذهبي العالمية، في الفترة من 3 إلي 8 من شهر يناير المقبل بمشاركة منتخبات الدنمارك والنرويج، بالإضافة إلى منتخب هولندا.

قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة الدوري الذهبي

واستقر المدير الفني الاسباني علي 18 لاعبا، للسفر إلى الدنمارك، حيث جاءت قائمة الفراعنة كالتالي

: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر من المنتظر أن يشارك كذلك في بطولة افريقيا، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلي 17 يناير 2024، حيث يسعى اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الامين، لمشاركة الفراعنة بشكل جيد من أجل التتويج ببطولة افريقيا والتأهل لأولمبياد باريس.

