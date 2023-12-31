نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: مانشستر يونايتد يوافق على رحيل فاران.. ماركا: أتلتيكو مدريد يراقب جرينوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 31-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

من المقرر أن يقدم توتنهام عرضًا للتعاقد مع مدافع جنوى الروماني رادو دراجوسين، حيث قال وكيل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إن اللاعب حريص على هذه الخطوة. (سبورت إيطاليا)

حول توتنهام اهتمامه إلى دراجوسين لأن انتقالهم لقلب دفاع نيس الفرنسي جان كلير توديبو البالغ من العمر 24 عامًا على وشك الانهيار. (فابريزيو رومانو)

مدرب يوفنتوس يعترض على صفقة لاعب مانشستر سيتي

قد يعترض ماكس أليجري مدرب يوفنتوس على صفقة النادي للتعاقد مع كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي لأنه يعتقد أن لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا لا يناسب نظامه التكتيكي. (كالتشيو ميركاتو)

من غير المرجح أن يقوم برشلونة بخطوة للتعاقد مع ميسون جرينوود لأنهم لا يستطيعون تحمل تقييم مانشستر يونايتد البالغ 40 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا، والمعار إلى فريق خيتافي في الدوري الأسباني. (سبورت)

لقد اتخذ أتلتيكو مدريد بالفعل نهجًا مبدئيًا بشأن خطوة محتملة لجرينوود. (ماركا)

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل فاران

مانشستر يونايتد مستعد لقبول العروض للمدافع الفرنسي رافائيل فاران البالغ من العمر 30 عامًا في يناير. (كرة القدم من الداخل)

يريد المدير إريك تن هاج أن يقدم مانشستر يونايتد عرضًا جديدًا لقلب دفاع أيرلندا الشمالية جوني إيفانز، 35 عامًا، لمدة عام واحد. (ديلي ستار)

يرغب ليون في القيام بخطوة جديدة للجناح الجزائري سعيد بن رحمة البالغ من العمر 28 عامًا في وست هام. (الصن)

من المقرر أن يقدم برينتفورد عرضًا لجناح ريال بيتيس أساني دياو، وهو قريب من الشرط الجزائي للاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني). (سبورت)

من المقرر أن يقوم نيوكاسل بإنهاء إعارة إسحاق هايدن إلى ستاندارد لييج مع اهتمام العديد من أندية البطولة بلاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا. (كرة القدم من الداخل)

قام مانشستر يونايتد بتفعيل خيار تمديد عقد المدافع السويدي فيكتور ليندلوف حتى يونيو 2025. وكان من المقرر أن تنتهي الصفقة السابقة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف. (ذا أثليتك)

أبدى بوروسيا دورتموند اهتمامه بالتعاقد مع ظهير تشيلسي الهولندي إيان ماتسن البالغ من العمر 21 عامًا في يناير. (كرة القدم الدولية - باللغة الهولندية)

مانشستر سيتي يراقب لاعب إيفرتون

يراقب إيفرتون تطور لاعب خط وسط مانشستر سيتي الأسترالي أليكس روبرتسون البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يقضي إعارة لمدة موسم في بورتسموث. (The News)

يأمل نوتنغهام فورست في إتمام صفقة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لضم قلب الدفاع البرازيلي نينو البالغ من العمر 26 عامًا من فلومينينسي في وقت مبكر من نافذة يناير، ويجري محادثات متقدمة مع موناكو بشأن انتقال الجناح البرتغالي جيلسون مارتينز البالغ من العمر 28 عامًا. (ميرور)

من الممكن أن يتم النظر في ريان جيجز للمنصب الإداري الشاغر في سالفورد سيتي. غيغز هو أحد مالكي نادي الدرجة الثانية، والذي أقال نيل وود يوم الأربعاء. (الصن)