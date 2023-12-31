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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قيمة المكافآت المالية التي تم صرفها إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

تعرف على حجم مكافأت لاعبي الأهلي بعد برونزية المونديال والسوبر

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت هذا الشهر في المملكة العربية السعودية، كما توج بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال المصدر إن الأهلي صرف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر بأن الأهلي صرف أيضًا ١٠٠ ألف جنيه لكل لاعب بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري الخميس الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع المكافأت المالية للاعبين في حسابهم خلال الساعات الماضية.

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ١٠ أيام بسبب عدم ارتباط الفريق الأحمر بأي مباريات خلال الفترة الحالية.

