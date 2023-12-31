عاجل.. فيوتشر يطلب ضم 3 لاعبين من الأهلي لإتمام صفقة عمر كمال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن الصفقات التي طلبها نظيره فيوتشر ضمن صفقة انتقال لاعبه عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي في يناير المقبل.

فيوتشر يطلب ضم 3 لاعبين من الأهلي

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في الميركاتو الشتوي المقبل بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال المصدر إن مسؤولو فيوتشر أبلغوا نظائرهم في الأهلي برغبتهم في ضم الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر ولاعب آخر من فريق الشباب لإتمام انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي ينتظر رد الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر ومعرفة موقفهم من الانتقال لفيوتشر لحسم الصفقة.



الجدير بالذكر أن عمر كمال عبد الواحد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية التي تم الإعلان عنها للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل في كوت ديفوار.