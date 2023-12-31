نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء غدًا الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.