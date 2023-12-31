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أحمد جودة - القاهرة - حصاد 2023.. "تعاطى مخدرات وحبس واتهامات" مرتضى منصور في عام النهاية (حسنة وحيدة)، ساعات قليلة تفصلنا على نهاية عام 2023 ليُحل علينا مطلع العام الجديد، وتحديات جديدة ومواجهات في غاية الشراسة خاصة في الحياة الرياضية المصرية.

دائمًا وعادة ما يحتفظ ذهن الإنسان بالاشياء السيئة خاصة إذا أعتاد شخص على تكرارها مرارًا وتكرارًا، كما أيضًا يتذكر العقل الحسنات التي يفعلها الشخص، إلا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق كان عام 2023 عليه بمثابة كابوس مزعج وتوترت حياته وتغيره بشكل كبير.

حصاد 2023.. "تعاطى مخدرات وحبس واتهامات" مرتضى منصور في عام النهاية (حسنة وحيدة)

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حصاد 2023.. "تعاطى مخدرات وحبس واتهامات" مرتضى منصور في عام النهاية (حسنة وحيدة)

لذلك يوفر دوت الخليج الرياضي كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن حصاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في عام 2023، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

حصاد مرتضى منصور في 2023

يعد عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء، عامًا بمثابة الحزن والكابوس المزعج والتعيس، على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، فقد واجه عدة تحديات كبيرة أودت برحيله عن القلعة البيضاء.

مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

وفي مطلع عام 2023 بشهر يناير هاجم مرتضى منصور مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب رفض اتحاد الكرة قيد ثلاثي الزمالك الوافدين أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي، حيث أنه طالب بقيدهم بعد غلق فترة القيد.

مرتضى منصور يتسبب في ورطة للاتحاد المصري

تسبب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعام 2023 في ورطة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما شن حملة هجوم شديدة على لجنة الانضباط نتيجة لاستدعاءه إلى جلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي ولاعبه كهربا، على أثر مباراة القمة بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي الفارس الأبيض.

وجاء على إثرها إصدار اتحاد الكرة قرار بإيقاف التعامل مع منصور، وإحالة كافة تجاوزته للجنة الانضباط، وعدم قبول استقالة اللجنة واحتفاظ المجلس بكامل حقوقه وذلك في يوم 29 يناير 2023.

حصاد 2023.. "تعاطى مخدرات وحبس واتهامات" مرتضى منصور في عام النهاية (حسنة وحيدة)

حبس مرتضى منصور

وفي يوم 25 فبراير 2023 قضية المحكمة العليا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع تنفيذ الحكم عليه، في قضية سب وقذف ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رفض الطعن المقدم من الأول، ليقع الزمالك في ورطة على أثر حسبه حيث تسقط بذلك عضويته من النادي مدى الحياة.

مرتضى منصور وقضية جديدة

وبعد صدور حكم بحبس مرتضى منصور، تم إصدار حكم بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية، على أثر قضية جديدة ضده نتيجة سب وقذف موظفه عمومية تعد رئيسة لجنة التفتيش.

وزارة الشباب والرياضة تعزل مرتضى منصور

واصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قرار بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أثر حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وفض المجلس وتولى سيلمان وهدان رئيس مؤقت للنادي لحين أن تقام انتخابات جديدة، نجحت القائمة الموحدة في السيطرة في الأصوات لتفوز وتتولى قيادة القلعة البيضاء بعد سنوات طويلة من تولى منصور منصب رئيس النادي.

قضايا ضد مرتضى منصور

ومازال مرتضى منصور مرفوع عليه عدة قضايا من أشخاص أبرزهم محمود الخطيب وخالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان محامي رئيس النادي، لم ينطق فيها بالحكم حتى الآن.

مرتضى منصور ولاعبي الزمالك

لم يسلم لاعبي نادي الزمالك من مشاكل مرتضى منصور، إلا أنه افتعل عدة ازمات داخل أروقة القلعة البيضاء، على رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح نجوم الفريق.

حصاد 2023.. "تعاطى مخدرات وحبس واتهامات" مرتضى منصور في عام النهاية (حسنة وحيدة)

مرتضى منصور وشيكابالا

حيث افتعل مشكلة مع شيكابالا واتهمه بتحريض زملائه في الفريق على عدم حضور المران، اعتراضًا لعدم الحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادي، ليخرج اللاعب عن صمته عبر حسابه ويكشف عدة تفاصيل ويبرء نفسه من تلك التهمة.

مرتضى منصور وأحمد فتوح

فيما أشعل حديثة عن أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مواقع التواصل الإجتماعي بشكل عام مما أغضب اللاعبين بعد حديثه عن تعاطي الثنائي مخدرات وتغيبهم عن الفريق.

مرتضى منصور ومحمد عبدالغني

لم تكن أزمة مرتضى منصور مع فتوح وعبد الله جمعة هي الأخيرة مع لاعبي الزمالك، بل قام رئيس الزمالك الأسبق بمهاجمة محمد عبد الغني مدافع الأبيض حينما قال: قمت باستدعاء أمن النادي لإبعاد سيارة عبد الغني من أمام بوابة مكتب الاشتراكات.

وأضاف ساخرًا: "كويس ان عبد الغني ركب عربية بعد ما كان جاي النادي في توك توك".

مرتضى منصور وإبراهيم فايق

وافتعل مرتضى منصور أزمة أخلاقية كبيرة أثارت الرأي العام، حينما خرج في فيديو مثير للجدل وأدلى بتصريحات غير أخلاقية ضد الإعلامي إبراهيم فايق مذيع قناة أون تايم سبورتس، ليخرج الأخير ويرد عليه من خلال فيديو ويعلن عن مقاضاته في سبه وقذفه على الملئ.

مرتضى منصور وداليا زيادة

تعتبر الحسنة الوحيدة الذي فعلها مرتضى منصور في عام 2023، عقب رحيله عن نادي الزمالك هي خروجه في فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، مهاجمًا داليا زيادة الجاسوسة الإسرائيلية، بعد تصريحاته التي أثارت الجدل بأن اليهود شعب الله المختار والمقاومة الفلسطينية إرهاب.