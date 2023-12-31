نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يدرس التعاقد مع "بوهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية بعد اقتراب حل أزمة القيد.

الزمالك يدرس التعاقد مع سيف الدين بوهرة

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مسؤولي الزمالك يدرسوا بشكل جدي إمكانية الحصول على خدمات المغربي سيف الدين بوهرة لاعب الوداد البيضاوي المغربي المعار إلى شباب المحمدية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن أحد الوكلاء رشح المغربي سيف الدين بوهرة على مسؤولي الكرة بالنادي الأبيض وهو ما لاقى تراحب من الإدراة البيضاء.

ودخل المغربي سيف الدين بوهرة حسابات نادي الزمالك لتدعيم الخط الهجومي في الموسم الحالي، لاسيّما وأن قائمة الفريق تخلو من الأجنبي الخامس بالموسم الحالي.

وتخرج سيف الدين بوهرة من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهو من مواليد 5 مارس 2000 ويلعب في مركز الوسط المهاجم بالإضافة لإجادته اللعب في مركز (الجناح الأيمن والأيسر).

وفي سياق آخر كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الرياضي أن الإدارة البيضاء بصدد حل أزمة القيد خلال شهر يناير القادم تمهيدًا لضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويمتلك نادي الزمالك في قائمته أربع لاعبين أجانب هم التونسيين سيف الدين الجزيزي وحمزة المثلوثي بالإضافة إلى السنغالي إبراهيما نداي وسامسون إكينولا البنيني.

