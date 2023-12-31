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أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الجماعي الذي يقام اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

لهذا السبب.. جلسة خاصة تجمع معتمد جمال بـ "دونجا"



وأوضح المدير الفني للزمالك لـ "دونجا" أهمية دوره مع الفريق وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه في حاجة الفريق لمجهوداته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.



وكان المران الجماعي اليوم، قد بدأ بجلسة خاصة بين معتمد جمال المدير الفني للفريق واللاعبين، وحرص جمال على توجيه رسائل مهمة للاعبين، مؤكدًا أن هذه الفترة فرصة لجميع لاعبي الأبيض للحصول على راحة بعد ضغط المباريات على المستوى المحلي والإفريقي.



وقال المدير الفني في حديثه مع لاعبيه: "أعلم أن المرحلة السابقة كانت صعبة، وتحملتم المسؤولية باقتدار، ويجب أن نستمر في ذلك خلال الوقت الحالي ونستغل فترة التوقف للعودة بشكل أفضل".



وشرح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، وخاض اللاعبون فقرة إطالات وبعض الفقرات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.